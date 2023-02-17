Yıkımın ardındaki tehlike: Sıvılaşma! Prof. Dr. Hüseyin Öztürk A Haber'de görüntüleriyle anlattı: "Türkiye'de gördüğümüz en büyük sıvılaşma hikayesi"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık 11 ili vuran depremlerde depremlerde 80 bini aşkın bina yıkıldı ya da ağır hasara uğrayarak kullanılamaz hale geldi. Uzmanlar, bu denli yıkımın nedeninin en büyük etkenlerinden birisi olarak 'alüvyon zemin' yapısını gösterdi. A Haber canlı yayınına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Türkiye'de gördüğümüz en büyük sıvılaşma hikayesi" diyerek görüntüleriyle felaketin boyutunu anlattı. Öztürk, yanında getirdiği materyallerle bir de uygulamalı deney yaparak, "Bundan alacağımız akıl, 'Tarım ovalarına yapılaşmayacağız' olmalı." dedi.