Yeşilçam’ın yıldızı Kartal Tibet’e son veda! Sevenleri yalnız bırakmadı

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine, tören yapılmadan pandemi kuralları içerisinde uğurlanacak olan Kartal'ın cenazesi Zincirlikuyu Cami'sine getirildi. Töreni pek çok seveni katılırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim katıldı.