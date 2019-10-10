Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan 'Barış Pınarı' mesajı: Arslanlarım... |Video

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik başlattığı harekata destek verdi. Arkın, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesajında "Arslanlarım, Mehmetçiklerim benim... O uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla sonsuz büyük vatan sevginle, kendini ateşlere altüst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun. Ağlıyorum. Ağlıyorum Mehmetçik. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazanız mübarek olsun." ifadeleriyle askerlere dua etti.