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10.10.2019
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan 'Barış Pınarı' mesajı: Arslanlarım... |Video
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik başlattığı harekata destek verdi. Arkın, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesajında "Arslanlarım, Mehmetçiklerim benim... O uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla sonsuz büyük vatan sevginle, kendini ateşlere altüst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun. Ağlıyorum. Ağlıyorum Mehmetçik. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazanız mübarek olsun." ifadeleriyle askerlere dua etti.
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