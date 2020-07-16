16 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yerli ve milli KAŞİF gururlandırdı

Yerli ve milli KAŞİF gururlandırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.07.2020 20:56
Güncelleme:16.07.2020 20:58
Türkiye'nin yerli ve milli atılımında bir proje daha başarısıyla dikkat çekti. Sahaya çıkan KAŞİF Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı, hedefleri imha etti. KAŞİF'in tam isabeti bir kez daha gururlandırdı.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen askeri özelliklere sahip KAŞİF Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı, hedefleri tam isabetle vurdu. KAŞİF, güdüm kitleri ile kalifiye edilerek hedefe odaklanıyor.

KAŞİF KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ ALICISI ÖZELLİKLERİ

Kâşif, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen askeri özelliklere sahip Küresel Konumlama Sistemi (İng. GNSS) alıcısıdır. Kâşif'in RF, elektronik donanım ve algoritma tasarımları AR-GE yolu ile TÜBİTAK SAGE'de gerçekleştirilmiştir.

Alıcının donanımı GPS L1/L2, GLONASS L1 ve GALILEO E1/E5a/E5b sinyallerinin kullanımını desteklemektedir. Mevcut FPGA ve yazılım ile GPS L1 sinyalleri takip edilerek çözüm üretilmektedir.

KKS alıcısı geliştirme aşamasında olup tamamlandığında farklı kombinasyonlarda KKS sinyallerini kullanarak pozisyon üretebilecektir. GPS L1 + GLONASS L1 + SBAS, GPSL1+GPS L2+SBAS ve GPS L1 + GALILEO E1 olmak üzere farklı uydu sistemleri ile çalışan versiyonların üretilmesi planlanmaktadır. Ayrıca derin bağlı (deeply coupled) KKS/ANS kullanımı sağlayacak versiyonunun da üretilmesi planlanmaktadır.

PERFORMANS

-Yatay pozisyon: 7 m (RMS)

-Dikey pozisyon: 10 m (RMS)

-Hız: 0.5 m/s (RMS)

-Hızlı başlatma süresi: 25 sn

-Normal başlatma süresi: 50 sn

-Tekrar yakalama süresi: 1 sn

CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam
CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam
Yerli ve milli KAŞİF gururlandırdı
Yerli ve milli KAŞİF gururlandırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
15 Temmuz'u Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar böyle anlattı
15 Temmuz'u Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar böyle anlattı
Kadına şiddette çifte standart!
Kadına şiddette çifte standart!
Yurt dışında kaç FETÖ okulu kapatıldı?
Yurt dışında kaç FETÖ okulu kapatıldı?
Türk F-16'ları Ermenistan sınırında!
Türk F-16'ları Ermenistan sınırında!
Araba alacaklar bu oyuna dikkat!
Araba alacaklar bu oyuna dikkat!
CHP 'baro'nlara kalkan oldu! Soluğu AYM'de aldı
CHP 'baro'nlara kalkan oldu! Soluğu AYM'de aldı
CHP'li Özkan'dan şoförüne görülmemiş kıyak!
CHP'li Özkan'dan şoförüne görülmemiş kıyak!
Kılıçdaroğlu'na Man Adası şoku!
Kılıçdaroğlu'na "Man Adası" şoku!
Ermenistan neden Azerbeycan’a saldırıyor?
Ermenistan neden Azerbeycan’a saldırıyor?
Daha Fazla Video Göster