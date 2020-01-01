Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu

TOGG tarafından geliştirilen ve 27 Aralık cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yüzde 100 elektrikli yerli otomobilin ön sipariş için ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirleneceği konuşuluyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli yerli otomobile , belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarından spor kulüplerine kadar pek çok kurum ve kuruluş, araca talip olduklarını açıkladı. Türkiye'nin otomobili için talebin şimdiden 120 bini aştığı ifade ediliyor.

Tasarımı kadar sahip olduğu üstün teknolojik özelliklerle de dikkat çeken yerli elektrikli otomobil için ön sipariş süreci başlıyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre bu süreç, tek elden yönetilecek ve koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak. Böylece söz konusu çalışma ile Türkiye'de yerli otomobili kaç kişinin almak istediği belli olacak.

YERLİ OTOMOBİL ÖN SİPARİŞ FİYATI

TOBB bünyesinde toplanacak ön ödeme paralarının, fabrika için gerekli olan yatırımın bir kısmını karşılaması bekleniyor. Ön ödeme miktarının ise 30-40 bin lira olarak belirleneceği tahmin ediliyor.

"175 BİN ADET KADAR TALEP VAR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Anadolu'nun dört bir tarafından gelecek alım taleplerinin yerli otomobilin üretim sürecine destek olacağını belirtti. "Bu kampanya, tabandan gelen taleplerle öne alındı. Fabrikaya en büyük destek bu kampanya olacak" diyen Burkay, şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adet kadar talep olduğunu aktardı.