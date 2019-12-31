Milletimiz yerli otomobile sahip çıktı! Yerli otomobilde ön taleplerin tek elden toplanması için çalışma başlatıldı. TOBB'un bünyesinde yapılacak talep toplamada ön ödeme için 30-40 bin TL toplanması planlanıyor. Birlik odalara yazı gönderecek. Giriş Tarihi: 31.12.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:27
Vatandaşlardan 'tam not' alan Türkiye'nin Otomobili'nde ön talep başvuruları için hazırlık başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden koordine edilmesi için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, iş dünyasının alımlarında koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları ön ödeme listesine alınacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) dışında başlatılan çalışma ile otomobili almak isteyenlerin sayısı ve ödeyecekleri rakam belirlenecek.
Fabrika kurulduğu andan itibaren oluşturulacak hesapta ön ödeme paraları toplanmaya başlanacak. Bu modelle, otomobil fabrikasının yatırımı için gerekli olan finansmanın bir kısmının da sağlanacağı belirtiliyor.
TOBB YAZI GÖNDERECEK TOBB'un önümüzdeki günlerde ön ödeme konusunda oda ve borsalara yazı göndereceği öğrenildi. 81 il, 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın üst kuruluşu olan TOBB'un devreye girmesiyle işler hızlanacak. Ön ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirlenmesi bekleniyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Anadolu'nun her yerinden gelen yerli otomobil alım talepleri nedeniyle başlatılacak ön alım kampanyasının, yerli ve milli otomobile destek olacağını söyledi.