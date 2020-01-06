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06.01.2020

Son dakika: Yerli otomobilin fiyat belli oldu mu? Ön ödemeli sipariş kaydı alınıyor mu? Bakan Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili için fabrika temelinin 6 ay içerisinde atılacağını söyledi. 2022 sonunda ilk seri üretim araçlarının banttan inmiş olacağını belirten Bakan Varank, ön siparişlerin ise marka belirlendikten sonra alınacağını kaydetti. Bakan Varank, yerli otomobilin fiyatının ne kadar olacağı sorusuna da yanıt verdi.

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