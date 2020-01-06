BİZE ULAŞIN
06.01.2020
Son dakika: Yerli otomobilin fiyat belli oldu mu? Ön ödemeli sipariş kaydı alınıyor mu? Bakan Varank açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili için fabrika temelinin 6 ay içerisinde atılacağını söyledi. 2022 sonunda ilk seri üretim araçlarının banttan inmiş olacağını belirten Bakan Varank, ön siparişlerin ise marka belirlendikten sonra alınacağını kaydetti. Bakan Varank, yerli otomobilin fiyatının ne kadar olacağı sorusuna da yanıt verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.