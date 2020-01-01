"Türkiye'nin Otomobili" vatandaşlarla buluşacak
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi'nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim araçlarının henüz vatandaşlarla buluşması için erken olduğunu belirterek, "Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak." dedi.
Karadeniz, AA muhabirine Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım organizasyonu projesine ve bu süreçte yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 40 yıldır reklamcılık sektöründe faaliyet gösterdiğini dile getiren Karadeniz, çok uzun yıllar dünyanın büyük markalarına çeşitli hizmet ve çözümler ürettiklerini söyledi.
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