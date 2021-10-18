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Yerli otomobil TOGG paylaştı: Bizi izlemeye devam edin

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Giriş: 18.10.2021 16:37
Türkiye'nin yerli TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım geldi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. TOGG, "Bizi izlemeye devam edin!" mesajı verdi.

TOGG paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor.

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