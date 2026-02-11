Yerli helikopter "GÖKBEY" körfez yolcusu

Yerli ve milli helikopter GÖKBEY’e Körfez yolu göründü. TUSAŞ ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı, GÖKBEY helikopterlerinin ortak üretimi için mutabakat zaptı imzaladı.