Covid-19’a karşı Çin aşısını tercih eden Türkiye’de, gelen son partiyle aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan da yeni gelişmelerin merakla beklendiği yerli aşı çalışmalarından da güzel haberler geliyor. Gelelim mutasyon meselesine, İlk kez İngiltere’de tespit edilen mutasyon, Türkiye’de de yükselişte. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, 17 şehirde mutasyonlu virüs tespit edildiği açıkladı. Ve akıllardaki asıl soru Covid-19 için üretilen aşı mutasyon virüste de işe yarar mı? Koruyuculuk derecesi ne olacak? Peki, normalleşme ne zaman olacak? Yerli aşı mutasyonlara karşı etkili olacak mı? Türkiye’nin inaktif aşısı ne zaman kullanılacak? İşte tüm bu soruların yanıtı...

A Haber' konuşan ve "Yerli aşı ne zamana hazır olur?" sorusunu yanıtlayan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış "Mart'ın sonuna doğru faz-2 bitecek" dedi.





Çalış, "Aşının kaliteli olması için titiz davranıyoruz. Bu sene içinde üçten fazla yerli aşı çıkacak" cümlelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, "Faz çalışması başlayacak dört aşı var" açıklamasını yaptı.

YERLİ AŞIDA ÇALIŞMALAR NE DURUMDA?

Demirer, "5-6 ay içinde Türkiye yerli aşısına kavuşacak" mesajını verdi.

YERLİ AŞI NE ZAMANA HAZIR OLUR?

Öte yandan Taner Demirer, yerli aşının kullanıma hazır olmasının Temmuz-Ağustos'u bulacağının altını çizdi.



Mutasyon Kovid-19 virüsü etkiler mi? sorusuna da açıklık getiren Demirer, "Geliştirilecek aşılar mutasyona karşı etkili" cümlelerine yer verdi. Ayrıca Demirer, aşıların mutasyon özelinde bir riski olmadığını da vurguladı.

TAM NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Herkesin merakla beklediği "Normalleşme" ne zaman? sorusunu da yanıtlayan Taner Demirer, "2022'nin ilkbaharında olacak" dedi.



Diyarbakır İl Pandemi Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, "Aşılama ne kadar hızlı olursa zincir kırılacak" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise "Geliştirilmekte olan birkaç farklı aşının var olması önemli" şeklinde konuştu.