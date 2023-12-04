Yerelde CHP-İYİ Parti ittifakı mı? İYİ Parti CHP'ye ne yanıt verecek?

CHP, HEDEP ve İYİ Parti yerel seçimler için ittifak hazırlığında. Partiler karar aşamasında. Art arda toplantılar yapılıyor. Hangi partide ne gibi hazırlıklar var? Kulislerde konuşulanlar ve daha fazlasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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