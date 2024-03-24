Yeniden İstanbul mitingi | Metrolarda yoğunluk var mı?

Yeniden Büyük İstanbul mitingi için en kolay ulaşım metro. Peki metro hatlarında yoğunluk var mı? Vatandaşlar hangi noktalardan aktarma yapabilir? A Haber muhabiri İslim İstanbullu canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Yeniden Büyük İstanbul mitingi için en kolay ulaşım metro. Peki metro hatlarında yoğunluk var mı? Vatandaşlar hangi noktalardan aktarma yapabilir? A Haber muhabiri İslim İstanbullu canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.