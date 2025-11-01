Yeniden İsrail-Lübnan savaşı mı? Uzman isimden dikkat çeken yorum

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen tehdidi devam ediyor. Bölgede İsrail-Lübnan savaşı gündeme gelirken öte yandan bir Siyoni casusun hem Lübnan’a hem de Batı ülkelerine yönelik tehditleri gündem oldu. Konuyu A Haber’de değerlendiren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, kara harekatından ziyade hava harekatıyla bombardıman yapılabileceğine dikkat çekerek İsrail’in vurmak için bahane aradığını belirtti.