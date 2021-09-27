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Yeni tedbirler gündemde mi? Kabine bugün toplanıyor

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Giriş: 27.09.2021 09:12
Son dakika haberi... Gözler bugün başkent Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanıyor. Meclis'in açılından önce yapılacak son toplantıda önemli gündem başlıkları bulunuyor. Onlardan biri de koronavirüs tedbirleri. Artan vakalar nedeniyle olası tedbirler toplantıda masaya yatırılacak. Fahiş fiyatlarla mücadele de en önemli başlıklardan biri olacak.
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