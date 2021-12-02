Yeni ekonomi modeli nasıl şekillendi? Yüksek faize karşı hangi adımlar atılıyor?

Pandemi tüm dünyada ekonomileri derinden etkiledi. Tedarik zincirinin kırılması enflasyonun yükselmesine sebebiyet verirken enerji fiyatlarında yükselişlere neden oldu. Türkiye pandemiden en az hasarla çıkmak için kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Üretim ve istihdama yönelik destek paketleri hazır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonominin yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Peki Türkiye ekonomisinde pandemi etkisini hala hissediyor muyuz? Son dönemde Türkiye'nin ekonomik büyüme performansı nasıl? Türkiye, sağlıklı ve istikrarlı büyümeyi nasıl yakalayacak? Ülkemiz artık sıcak para cenneti olmayacak mı? Ekonomi üzerinden siyasete müdahale mi? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? Kriz lobisinin hedefi neden Başkan Erdoğan? Dertleri ekonomi mi, yoksa siyasete müdahale mi? Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? Piyasaları kimler panik havasına sokuyor? Yeni dönemde esnaf ve vatandaşlara yeni kolaylıklar sağlanacak mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş değerlendirdi.

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