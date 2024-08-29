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Yeni dönemde yabancı dil ders saatleri artırıldı! İngilizcenin yanında Almanca da verilecek

Yeni dönemde yabancı dil ders saatleri artırıldı! İngilizcenin yanında Almanca da verilecek

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 15:35
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim döneminde yabancı dil ders saatlerini artırma kararı aldı. Buna göre 81 ildeki 300 okulda "çoklu yabancı dil eğitim modeli" ile İngilizcenin yanında Almanca dersleri de verilecek. İşte detaylar...
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