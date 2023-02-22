22 Şubat 2023, Çarşamba
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Yeni DEPREM bekleniyor mu? Deprem profesörleri değerlendirdi
Hatay Defne'deki 6,4 ve 5,8'lik depremin ardından uzmanların günler öncesinden yaptıkları uyarılar gündeme geldi. "Tehlike devam ediyor" demişti uzmanlar. Peki tehlike geçti diyebilir miyiz artık? Hangi bölgeler risk altında? Deprem profesörleri ATV Haber'e değerlendirdi.