Yeni depozito sistemi nasıl çalışacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), Depozito Saha Yönetimi Sistemi’ni (DSYS) 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’nin 81 ilinde uygulamaya koymayı planlıyor. Bakanlık, Sıfır Atık Hareketi kapsamında yeni bir adım olan bu depozito sistemiyle ilgili merak edilen konuları yanıtladı. Uygulamanın işleyişinden depozito alımlarının nasıl yapılacağına kadar birçok soruya açıklık getirildi.

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