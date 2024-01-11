Yeni berber fiyatları tartışması! 1500 TL’ye saç-sakla tıraşı olur mu?

Yılbaşından sonra fiyatlarını güncelleyen meslek gruplarından biri de berberler. Ancak onların bu yılki fiyat listesi tartışma yarattı. Çünkü Berberler Odası bu sene bir sınıflandırmaya gitti. Ve berberleri b, c ve lüks olarak üçe ayırdı. Listeye göre berberler arası fiyat farkı da bir hayli fazla. Örneğin saç-sakal tıraşını 150 liraya yapan da var, bin 500 liraya da...

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