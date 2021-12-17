17 Aralık 2021, Cuma
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Yeni asgari ücret sokağa nasıl yansıdı? İşte vatandaşların ilk tepkisi
SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıkladı. 2022 yılı asgari ücreti zam oranı son 50 yılın üzerinde gerçekleşti ve 4 bin 253 lira oldu. Peki vatandaşlar bu rakamı nasıl karşıladı? İşte yeni asgari ücretin sokağa yansımaları...