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Yeni asgari ücret sokağa nasıl yansıdı? İşte vatandaşların ilk tepkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2021 00:00
Güncelleme:17.12.2021 00:01
SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıkladı. 2022 yılı asgari ücreti zam oranı son 50 yılın üzerinde gerçekleşti ve 4 bin 253 lira oldu. Peki vatandaşlar bu rakamı nasıl karşıladı? İşte yeni asgari ücretin sokağa yansımaları...

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