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Yeni anayasa süreci haftaya başlıyor! Meclis Başkanı Kurtulmuş parti temsilcileriyle görüşecek

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 24.04.2024 12:35
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa için süreç haftaya başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "23 Nisan haftasından sonra partilerle yapacağımız temasla süreci başlatmayı düşünüyoruz" dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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