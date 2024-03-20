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Yeni anayasa için yol haritası belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 15:32
Yeni anayasa için yol haritası belli oldu. Meclis'te bayramdan sonra yeni anayasa mesaisi hızlanacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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