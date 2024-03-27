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Yeni anayasa çalışmaları! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş seçim sonrası tura çıkacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 13:45
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, seçimlerin ardından yeni anayasa turuna çıkacağını açıkladı. Kurtulmuş çalışmalarda nasıl bir yol haritası belirlediğini A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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