20 Ekim 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yemen’de yüz binlerce kişi Gazze için ayakta! İşgali altındaki Ramallah karıştı
İsrail’in Gazze şeridine yönelik ölüm ablukası tüm dünyada tepki çekiyor. Havadan karadan ve denizden insanların üzerine bomba yağdırılıyor. Ölenlerin sayısı 4 bin 150’yi geçti. Katil İsrail’e İslam ülkelerinden tepkiler giderek artıyor. Yemende yüz binlerce kişi Gazze için ayaklandı. İsrail işgali altındaki Ramallah’ta ise protestolar devam ediyor. Lübnan-İsrail sınırında ise dumanlar yükseliyor. Gazze’deki Han Yunus Hastanesi’nin önü ise sürekli yaralılarla dolup taşıyor. İşte tüm detaylar…