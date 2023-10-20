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Yemen’de yüz binlerce kişi Gazze için ayakta! İşgali altındaki Ramallah karıştı

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Giriş: 20.10.2023 16:06
İsrail’in Gazze şeridine yönelik ölüm ablukası tüm dünyada tepki çekiyor. Havadan karadan ve denizden insanların üzerine bomba yağdırılıyor. Ölenlerin sayısı 4 bin 150’yi geçti. Katil İsrail’e İslam ülkelerinden tepkiler giderek artıyor. Yemende yüz binlerce kişi Gazze için ayaklandı. İsrail işgali altındaki Ramallah’ta ise protestolar devam ediyor. Lübnan-İsrail sınırında ise dumanlar yükseliyor. Gazze’deki Han Yunus Hastanesi’nin önü ise sürekli yaralılarla dolup taşıyor. İşte tüm detaylar…

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