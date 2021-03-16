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Yemen'de Başkanlık Sarayına baskın! Olay yerinden ilk görüntüler

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Giriş: 16.03.2021 17:01
Güncelleme:16.03.2021 17:19
Yemen'de geçici başkent Aden'de hayat pahalılığını protesto için meşru hükümetin güneydeki ana merkezini temsil eden Meaşık Başkanlık Sarayını basan göstericiler, ikna çabalarının ardından binadan ayrıldı.

Yemen'de, hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, baskınının ardından Aden Emniyet Müdürü Mutahhar eş-Şuaybi, Saraya geldi.

Emniyet Müdürü ile binadaki bazı milletvekillerinin göstericilerin binadan ayrılmaları için sarf ettiği ikna çabalarının sonuç verdiği ve yüzlerce eylemcinin, Saraydan ayrıldığı ifade edildi.

Başbakan Muim Abdulmelik'in baskının ardından Saraydan ayrıldığı ve El-Berika ilçesinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı bir karargaha nakledildiği, milletvekillerinin ise evlerine gittiği, Sarayda yalnızca 4 vekil kaldığı aktarıldı.

Binanın güvenliğinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Hizam Emni güçleri tarafından sağlandığı kaydedildi.

Yemen'de hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici, geçici başkent Aden'de hükümetin yönetim merkezi Meaşık Başkanlık Sarayını basmıştı. Göstericilerin, Sarayın tüm bölümlerine, bakanların konakladığı özel odalara girdiği ve bazı milletvekillerinin binadan ayrıldığı ifade edilmişti.

Yemen'de, 18 Aralık 2020'de, yönetim ile BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde, Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.

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