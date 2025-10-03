Yelkenleri vicdan, rotaları umut! Susmayanların, eğilmeyenlerin direnişi: Sumud!

Silahsız, savunmasız ama yürekli insanlar dünyanın dört bir yanından bir araya gelerek bir filo kurdu. Adını “Küresel Sumud Filosu” koydular. Yükleri silah değil insanlıktı, hedefleri işgal değil yardım ulaştırmaktı. Rotası ise dünyanın yüz çevirdiği o kıyı, Gazze’ydi. Ancak haydut devlet vasfını üstlenen İsrail, bu barış gemilerini de hedef aldı. Aktivistleri alıkoydu, gemilere el koydu ve açık denizlerde vicdanı olan herkese gözdağı vermeye kalktı.

