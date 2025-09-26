26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yedikleri yemek iki kardeşi hayattan kopardı! Kardeşleri tavuk mu zehirledi?
Yedikleri yemek iki kardeşi hayattan kopardı! Kardeşleri tavuk mu zehirledi?

Yedikleri yemek iki kardeşi hayattan kopardı! Kardeşleri tavuk mu zehirledi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 13:15
İstanbul Eyüpsultan'da yemekten zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti. Çocuklar yedikleri tavuktan mı zehirlendi? Baba ifadesinde ne anlattı? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yedikleri yemek iki kardeşi hayattan kopardı! Kardeşleri tavuk mu zehirledi?
Erdoğan-Trump zirvesi Atina’da nasıl yankılandı?
Erdoğan-Trump zirvesi Atina'da nasıl yankılandı?
Gazze’de sağlık hakkı vahşice ihlal ediliyor
"Gazze'de sağlık hakkı vahşice ihlal ediliyor"
Başkan Erdoğan’dan açıklamalarının şifresi Haber’de
Başkan Erdoğan’dan açıklamalarının şifresi Haber’de
Kimse bize diz çöktüremez
"Kimse bize diz çöktüremez"
Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü kritik mesajlar! Trump görüşmesi, BMGK’da İsrail’e tepkiler, Gazze ve Filistin meselesi...
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü kritik mesajlar! Trump görüşmesi, BMGK'da İsrail'e tepkiler, Gazze ve Filistin meselesi...
Akdeniz’deki kaynaklarından payımızı alırız
"Akdeniz’deki kaynaklarından payımızı alırız"
ABD ile enerji anlaşması neden yapıldı?
ABD ile enerji anlaşması neden yapıldı?
Liderlerin beden dili ne anlatıyor?
Liderlerin beden dili ne anlatıyor?
Gürsel Tekin görevine devam edecek
Gürsel Tekin görevine devam edecek
İsrail TBMM’de 7 ortak bildiri ile kınanmıştır
"İsrail TBMM'de 7 ortak bildiri ile kınanmıştır"
Yedikleri yemek iki kardeşi hayattan kopardı!
Yedikleri yemek iki kardeşi hayattan kopardı!
Tarihi zirvenin şifreleri A Haber’de
Tarihi zirvenin şifreleri A Haber’de
Daha Fazla Video Göster