15 Eylül 2023, Cuma
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Yaşlılık maaşı için şartlar ne? Evde bakım ödeme şartları neler?
Sosyal yardımlar ile devlet vatandaşına destek veriyor. Yaşlıya ve hasta bakana maaş başlanıyor. Peki yaşlılık maaşı için şartlar ne? Evde bakım ödeme şartları neler? Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
YAŞLIYA VE HASTA BAKANA YENİ MAAŞ
YAŞLILIK MAAŞI
*65 yaşını doldurmak
*Sosyal güvencesi olmamak
*Kendisinin ve eşinin gelirinin asgari ücretin 3'de birinden az olması
EVDE BAKIM PARASI
*Bakılacak hasta ve engellinin yakını olmak
*Hastanın en az yüzde 50 raporlu olması
*Kendine bakacak durumu olmaması
*Gelir kriterinin karşılanması
SOSYAL YARDIMLAR DEĞİŞİYOR
ÖDEME MEVCUT % 49.46 ZAMLI
65 yaş aylığı 2.348,30 3.509,77
Evde bakım aylığı 5.097,91 7.619,34
Kronik hastalık yardımı 5.097,91 7.619,34
Engelli yakını aylığı 1.874,58 2.801,75