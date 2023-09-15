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Yaşlılık maaşı için şartlar ne? Evde bakım ödeme şartları neler?

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 09:40
Sosyal yardımlar ile devlet vatandaşına destek veriyor. Yaşlıya ve hasta bakana maaş başlanıyor. Peki yaşlılık maaşı için şartlar ne? Evde bakım ödeme şartları neler? Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

YAŞLIYA VE HASTA BAKANA YENİ MAAŞ

YAŞLILIK MAAŞI

*65 yaşını doldurmak

*Sosyal güvencesi olmamak

*Kendisinin ve eşinin gelirinin asgari ücretin 3'de birinden az olması

EVDE BAKIM PARASI

*Bakılacak hasta ve engellinin yakını olmak

*Hastanın en az yüzde 50 raporlu olması

*Kendine bakacak durumu olmaması

*Gelir kriterinin karşılanması

SOSYAL YARDIMLAR DEĞİŞİYOR

ÖDEME MEVCUT % 49.46 ZAMLI

65 yaş aylığı 2.348,30 3.509,77

Evde bakım aylığı 5.097,91 7.619,34

Kronik hastalık yardımı 5.097,91 7.619,34

Engelli yakını aylığı 1.874,58 2.801,75

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