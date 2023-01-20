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Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalıyor! Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 08:53
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrencinin yarıyıl tatili bugün son ders zili ile başlayacak. Öğrenciler tatilin ardından 6 Şubat'ta tekrar okul sıralarına oturacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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