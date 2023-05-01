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"Yarısı Bizden"e rekor başvuru! İstanbul'da 65 bine yakın binanın dönüşümü için başvuru yapıldı

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Giriş: 01.05.2023 10:47
Depreme karşı konutunu dönüştürmek isteyen İstanbul'un 39 ilçesindeki vatandaşlar, ilk 3 günde rekor sayıda başvuruya imza attı. 367 bin 460 bağımsız birim için 63 bin 600 başvuru yapıldı. En fazla talep ise Bahçelievler'den geldi. Peki büyük dönüşüm nasıl olacak?

BÜYÜK DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?

1. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

2. GELİR ŞARTI ARANACAK MI?

3. EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

4. BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

5. BİNADAKİ HERKESİN ONAYI GEREKLİ Mİ?

6. KİRA DESTEĞİ VERİLECEK Mİ?

7. ÖDEME ŞARTLARI NELER?

8. ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLACAK?

9. BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

10. DAHA ÖNCE RİSKLİ OLUP YIKILAN BİNALARDAKİ MÜLK SAHİPLERİ DE KAMPANYAYA DAHİL Mİ?

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