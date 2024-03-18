“Yarısı Bizden Kampanyası" hakkında merak edilenler!

“Yarısı Bizden Kampanyası" hakkında; Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek? İş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek? Kredi için gelir şartı aranıyor mu? Kiracılara destek sağlanacak mı? Bakanlık ödemeyi nasıl yapacak? Hak sahiplerinin ödemeleri ne zaman başlayacak? Kampanya hangi şartlarda uygulanmayacak? Kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak? Sorularının cevabı A Haber’de. İşte detaylar…

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