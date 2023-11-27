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Yargıtay'dan Ümitcan Uygun kararı: 10 yıl hapis cezasını az buldu

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 14:38
Yargıtay, Esra Hankulu cinayetinin faili Ümitcan Uygun için verilen 10 yıl hapis cezasını az buldu. Uygun'un "kasten öldürme" suçundan yargılanmasını isteyen Yargıtay savcısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Davanın ayrıntılarını Hatice Kübra Bal’ın konuğu olan Esra Hankulu’nun eski avukatı Umur Yıldırım anlattı.
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