27 Kasım 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yargıtay'dan Ümitcan Uygun kararı: 10 yıl hapis cezasını az buldu
Yargıtay, Esra Hankulu cinayetinin faili Ümitcan Uygun için verilen 10 yıl hapis cezasını az buldu. Uygun'un "kasten öldürme" suçundan yargılanmasını isteyen Yargıtay savcısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Davanın ayrıntılarını Hatice Kübra Bal’ın konuğu olan Esra Hankulu’nun eski avukatı Umur Yıldırım anlattı.