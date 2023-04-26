Yargıtay’dan kiracıları sevindiren karar! Sözleşmede tarih yoksa tahliye de yok

Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren karar verildi. Yargıtay, belli bir tarihi içermeyen tahliye taahhüdünün geçersiz olduğuna hükmetti. Daha fazla bilgiyi A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Aile Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Kök verdi.

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