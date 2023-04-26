26 Nisan 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yargıtay’dan kiracıları sevindiren karar! Sözleşmede tarih yoksa tahliye de yok
Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren karar verildi. Yargıtay, belli bir tarihi içermeyen tahliye taahhüdünün geçersiz olduğuna hükmetti. Daha fazla bilgiyi A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Aile Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Kök verdi.