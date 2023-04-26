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Yargıtay’dan kiracıları sevindiren karar! Sözleşmede tarih yoksa tahliye de yok

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 13:20
Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren karar verildi. Yargıtay, belli bir tarihi içermeyen tahliye taahhüdünün geçersiz olduğuna hükmetti. Daha fazla bilgiyi A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Aile Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Kök verdi.
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