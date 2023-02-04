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Yargıtay’dan araç kiralayanlara emsal karar! Kesilen cezayı kiralayan öder

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Giriş: 04.02.2023 15:43
Trafikte kesilen cezalardan aracı kiralayan sorumlu. Dikkat çeken karar Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme kiralık araca yazılan cezayı kiralayan kişinin ödemesine karar verdi.
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