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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’dan AYM’ye tepki

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 16:19
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yerel mahkeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süreç, dosya içinde görev alan yargı mensuplarını ilgilendirir diyen Akarca, Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ davalarına ilişkin verdiği bazı kararları ise eleştirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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