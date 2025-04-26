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Yapı sağlığı izleme sistemi nedir? Olası afetlerde risk nasıl azaltılır?

Yapı sağlığı izleme sistemi nedir? Olası afetlerde risk nasıl azaltılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 13:41
6,2 büyüklüğündeki depremin ardından merak edilen konulardan biri de yapı sağlığı izleme sistemi oldu. Olası afet riski nasıl azaltılır? Ayrıntılar A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan inşaat mühendisi deprem uzmanı Hafez Keypour anlattı.

Türkiye bir deprem ülkesi ve bir kez daha 6.2 büyüklüğündeki o depremle gerçeği hatırladık. Gözler İstanbul'daki yapılara çevrilmiş durumda ve acil yenilenmesi gereken 700 bine yakın konut var.

Peki yapı sağlığı izleme sistemi nedir? Olası afetlerde risk nasıl azaltılır? Afet risk analizi nasıl yaptırılır? Ayrıntılar A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan inşaat mühendisi deprem uzmanı Hafez Keypour anlattı.

Hafez Keypour'un öne çıkan sözleri:

Deprem sırasında bir sarsıntı meydana geldiğinde bina kendisi de hareket ediyor. Bu hareketten dolayı binanın kiriş ve kolon birleşimlerinde hasar meydana gelir. Biz bilgisayar ortamlarında bunları hesap yapıyoruz. İzleme sisteminin üstüne birkaç sismometre konularak bu ivme ölçer olarak biliniyor. Çok ufak bir sarsıntı bile en ufak bir sarsıntıda ölçülerek binanın ana davranışını hesaplıyor.

İstanbul'da çok sayıda hasarlı binalar var. Eski binalar genelde beton zayıflıyor. Yani rutubet olmasa da bile korozyona sebep oluyor. Hemen hemen 2 bin yılından önce yapılan binaların bu durumda olduğunu söyleyebiliriz.

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Yapı sağlığı izleme sistemi nedir? Olası afetlerde risk nasıl azaltılır?
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