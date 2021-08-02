Yanan ormanlar küllerinden doğdu! Her noktaya fidanlar dikildi

Türkiye'de birçok ilde yanan ormanlık alanlarda Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları doğrultusunda yeniden ağaçlandırılan alanlar adeta küllerinden doğdu.

Türkiye'de her yıl orman yangınlarında doğal yaşam büyük zarar görüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülkemizde son 10 yılda 204 bin hektardan fazla alan yangınlar nedeniyle küle döndü.

Küle dönen bir çok alanda rehabilitasyon çalışması yürütüldü. Yeşillendirilen alanlar adeta küllerinden doğdu.