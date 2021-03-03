Yalan ve algı oyunlarıyla Irak nasıl parçalandı? Körfez Savaşı nasıl başladı? | A HABER ANALİZ

2 ağustos 1990 tarihinde Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i işgali, Orta Doğu’daki yeni ve kanlı bir dönemin başlangıcı oluyordu. Kuveyt yardım istedi, Amerika Irak’a müdahale etti, Bağdat’a bombalar yağdı, Saddam geri çekildi ama kargaşa devam etti. Yıllar sonra oğul Bush, baba Bush’un kaldığı yerden devam etti. Ancak, Irak’ın işgalinde dünyanın gördüğü en büyük yalan ve algı operasyonu savaş bahanesi sayılmıştı. İşte A Haber’in Körfez Savaşı ve Irak’ın işgaliyle ilgili çarpıcı analiz haberi…

2 ağustos 1990 tarihinde Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgali, Orta Doğu'daki yeni ve kanlı bir dönemin başlangıcı oluyordu. Kuveyt yardım istedi, Amerika Irak'a müdahale etti, Bağdat'a bombalar yağdı, Saddam geri çekildi ama kargaşa devam etti. Yıllar sonra oğul Bush, baba Bush'un kaldığı yerden devam etti. Ancak, Irak'ın işgalinde dünyanın gördüğü en büyük yalan ve algı operasyonu savaş bahanesi sayılmıştı. İşte A Haber'in Körfez Savaşı ve Irak'ın işgaliyle ilgili çarpıcı analiz haberi…