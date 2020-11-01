Yağcıoğlu Apartmanı'nda arama çalışmaları! Enkazda dinleme yapılıyor...

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Başkan Erdoğan Samsun'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı. Afetten en çok etkilenen yerlerden biri de Bayraklı oldu. Bayraklı'da bulunan Yağcıoğlu Apartmanı'nda 4 kişinin olduğu belirtildi. Olay yerine giden A Haber muhabiri Emirhan Ergen, dinleme çalışmalarını işte böyle ekrana getirdi.