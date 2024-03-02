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Videolar Gündem Videoları Vladimir Putin'in sağ kolu Dugin A Haber'e konuştu: Türkiye'nin tarafsızlığı çok değerli | Batı'ya gözdağı: 3. Dünya Savaşı her an başlayabilir

Vladimir Putin'in sağ kolu Dugin A Haber'e konuştu: Türkiye'nin tarafsızlığı çok değerli | Batı'ya gözdağı: 3. Dünya Savaşı her an başlayabilir

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Giriş: 02.03.2024 22:35
Putin'in Saşstratejisti Aleksandr Dugin, A Haber'e konuştu. Putin'in olası Türkiye ziyaretinden Ukrayna savaşına, nükleer savaş polemiğinden Rusya-NATO gerilime kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu...
Vladimir Putin’in sağ kolu Dugin A Haber’e konuştu
Vladimir Putin'in sağ kolu Dugin A Haber'e konuştu
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