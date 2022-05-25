Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira siyaseti ve iddialarına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle aleyhinde yasal yollara başvurulacağını açıkladı. Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ENSAR ve TÜRGEV Vakıfları üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı asılsız iddiaları tepki topladı. A Haber ekipleri de mikrofonu halka uzattı. Vatandaşlar da Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi.

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