Vatan sevgisinin yaşı yoktur! Küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada

Van'da yolda annesi ile birlikte yolda yürüyen çocuk, polis merkezinin önünden geçerken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını öperek başına koydu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar görenleri duygulandırdı.

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