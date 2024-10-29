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Vatan sevgisinin yaşı yoktur! Küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada

Vatan sevgisinin yaşı yoktur! Küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 18:59
Van'da yolda annesi ile birlikte yolda yürüyen çocuk, polis merkezinin önünden geçerken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını öperek başına koydu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar görenleri duygulandırdı.
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Vatan sevgisinin yaşı yoktur! Küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada
Vatan sevgisinin yaşı yoktur! Küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada
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