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Van'da 'Gürz-16' operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 'Gürz-16' operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 10:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Van'ın Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'Gürz-16' operasyonunda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
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1 terörist etkisiz hale getirildi
1 terörist etkisiz hale getirildi
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