Van'da çığ faciası! İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Van'da 33 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33. Hava şartları nedeniyle çalışmalar durduruldu." dedi. Bakan Soylu, pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili olarak; "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.