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Van Özalp'ta PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Yıldırım Demir son yolculuğuna uğurlandı |Video

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Giriş: 15.05.2020 17:36
Güncelleme:15.05.2020 17:36
Son dakika haberi; Van’ın Özalp ilçesinde yardım dağıttıktan sonra dönüş yolunda silahlı saldırı sonucu şehit düşen belediye personeli Yıldırım Demir son yolculuğuna uğurlandı. Demir için Özalp Merkez Büyük Camii’nde tören düzenlendi.

Dün Eğribelen Mahallesi'nde yardım dağıtıp dönüşe geçen Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde görev yapan Özalp Belediyesi ekibinin bulunduğu araca Mehmetalan Mahallesi yakınlarında teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda belediye personeli Yıldırım Demir ile araçta bulunan Kinyaz Karalıoğlu şehit olmuş, belediye personeli Taner Temizel ise yaralanmıştı. Şehitlerden Kinyaz Karalıoğlu dün gece Saray ilçesi Bakışık Mahallesi'nde toprağa verilirken, belediye personeli Yıldırım Demir için de Özalp Merkez Büyük Camii'nde tören düzenlendi.

Koranavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Özalp ve Saray kaymakamları ile belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan namazın ardından Şehit Demir'in naaşı gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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