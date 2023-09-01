Van Gölü'nde dip çamuru temizliği! Dip çamuru nasıl temizleniyor?

Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor. Van Gölü'nün zemininden 1300 metreküp dip çamuru temizlendi. Peki dip çamuru nasıl temizleniyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan Van Valisi Ozan Balcı anlattı.

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