15 Şubat 2025, Cumartesi
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Van Büyükşehir Belediyesi’ne görevlendirme! Vali Ozan Balcı vekalet edecek
Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasını çarptırılmıştı. Zeydan görevden alındı yerine yeni Van Valisi Ozan Balcı görevlendirildi. Detayları Van'dan A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Nazlı Timur aktardı.