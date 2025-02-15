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Van Büyükşehir Belediyesi’ne görevlendirme! Vali Ozan Balcı vekalet edecek

Van Büyükşehir Belediyesi’ne görevlendirme! Vali Ozan Balcı vekalet edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.02.2025 08:35
Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasını çarptırılmıştı. Zeydan görevden alındı yerine yeni Van Valisi Ozan Balcı görevlendirildi. Detayları Van'dan A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Nazlı Timur aktardı.
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Van Büyükşehir Belediyesi’ne görevlendirme! Vali Ozan Balcı vekalet edecek
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