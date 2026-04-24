Vali oğlunun "yok" dediği silahla fotoğrafı ortaya çıktı!

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in, daha önce verdiği "Silahlara merakım yok" ifadesini yalanlayan silahlı ve kamuflajlı fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu çarpıcı kare, dosyaya yeni bir boyut kazandırırken; uzman ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları da hız kazandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.