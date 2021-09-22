Uzmanlarda hamilelere aşı uyarısı! Delta varyantı hamilelerde daha riskli

Uzmanlar, hamilelerin aşı olmasının iki kat daha önemli olduğu konusunda uyarıyor. Aşının değil hastalığın çok daha büyük zararı var. Peki, hamileliğin hangi aşamasında aşı olmak gerekiyor? Akıllardaki soruların cevaplarını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nazlı Oral Korkmaz verdi.

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